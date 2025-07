Istat | il tasso di disoccupazione sale al 6,5 per cento

L’Italia registra numeri storici nel mondo del lavoro, con 24,3 milioni di occupati a maggio, il dato più alto dal 2004. Sebbene il tasso di disoccupazione salga al 6,5%, cresce anche l’occupazione rispetto al pre-pandemia, segno di una ripresa in atto. Tuttavia, le sfide rimangono, e il quadro complessivo invita a riflettere sulle strategie da adottare per consolidare questa positiva tendenza. La situazione richiede attenzione e azioni mirate per garantire un futuro stabile.

Secondo l’ Istat, in Italia a maggio risultavano occupati 24,3 milioni di lavoratori. Si tratta di un numero record dall’inizio delle serie storiche (2004) e quasi 1,3 milioni in più rispetto al periodo precedente la pandemia di Covid (gennaio 2020). Su base mensile, crescono il tasso di occupazione e di disoccupazione, rispettivamente al 62,9 per cento e al 6,5 per cento (+0,2 per cento), mentre il tasso di inattività cala al 32,6 per cento. L’aumento degli occupati (+0,3 per cento, pari a +80mila unità) coinvolge uomini, donne, dipendenti permanenti, autonomi e coloro che hanno almeno 50 anni d’età; si registra invece un calo tra i dipendenti a termine e nelle altre classi d’età. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Istat: il tasso di disoccupazione sale al 6,5 per cento

