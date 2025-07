Perché i bambini mordono e cosa fare per farli smettere

Il comportamento di mordere nei bambini sotto i 3 anni è più comune di quanto si pensi e spesso nasconde emozioni non espresse o semplicemente il desiderio di esplorare. La dottoressa Cristiana Alessia Guido, esperta in psicologia infantile, ci guida alla scoperta delle cause e delle strategie efficaci per affrontarlo, sottolineando l’importanza di un approccio empatico e senza punizioni. Scopriamo insieme come aiutare i nostri piccoli a comunicare meglio e a crescere felici.

Il morso è un comportamento frequente nei bambini sotto i 3 anni, legato a emozioni non espresse, esplorazione sensoriale o dentizione. La dottoressa Cristiana Alessia Guido, psicologa e ricercatrice presso l’Università Sapienza e il Policlinico Umberto I, spiega a Fanpage.it come riconoscere le cause e suggerisce di evitare punizioni, favorire il dialogo e, se necessario, rivolgersi a uno specialista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bambini - mordono - cosa - fare

Festa di fine anno - Nido Integrato. Pochi, semplici, significativi scatti che racchiudono la serata di ieri. I bambini e le famiglie del Nido sono entrati a Scuola ma si sono ritrovati nella giungla… Tra elefanti che pestano, serpenti che strisciano, scim Vai su Facebook

Perché i bambini mordono e cosa fare per farli smettere; I.I.S. Faicchio-Castelvenere, la studentessa Annachiara Moccia finalista alla XIV edizione dei Campionati di Italiano; Morsi di cane, come prevenirli e cosa fare in caso di ferite.

Perché i bambini mordono e cosa fare per farli smettere - Il morso è un comportamento frequente nei bambini sotto i 3 anni, legato a emozioni non espresse, esplorazione sensoriale o dentizione ... Scrive fanpage.it

Paura degli insetti e bambini: cosa fare? - Nostrofiglio.it - Un bambino, ad esempio, può aver avuto una cattiva esperienza passata con le formiche, può ... Come scrive nostrofiglio.it