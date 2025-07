Filippo Conca che scalata da Campione d’Italia! Risale più di 600 posizioni nel ranking UCI ed è amatore…

Filippo Conca, un nome che pochi avrebbero scommesso di sentire sul podio dei Campionati Italiani di ciclismo, ha sorpreso tutti conquistando la vittoria in una competizione emozionante a Gorizia. La sua scalata da campione d’Italia a risalire oltre 600 posizioni nel ranking UCI e 232 tra gli amatori testimonia un percorso straordinario di determinazione e talento. Un'impresa che incarna il fascino del sogno sportivo, dove tutto può succedere.

Filippo Conca ha vinto la prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo, trionfando nello stupore generale sul traguardo di Gorizia. Il classico nome che non ti aspetti, un atleta sconosciuto al grande pubblico e ben al di fuori dal novero dei favoriti e degli outsider della vigilia. Un’autentica sorpresa, come ne accadono sempre meno nell’universo sportivo ai massimi livelli e che porta sempre con sĂ© un velo di romanticismo estremamente affascinante. Il 26enne nativo di Lecco non aveva mai vinto da professionista e vantava come miglior risultato in carriera il quinto posto in una tappa della Vuelta di Spagna 2022, unico Grande Giro a cui ha preso parte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Filippo Conca, che scalata da Campione d’Italia! Risale piĂą di 600 posizioni nel ranking UCI ed è amatore…

In questa notizia si parla di: filippo - conca - scalata - campione

LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: sorpresa enorme a Gorizia. Filippo Conca campione d’Italia! - Il campionato italiano di ciclismo 2025 a Gorizia si conclude con un colpo di scena emozionante. Filippo Conca, atleta dell’ASD Swatt Club, conquista il titolo inaspettato, lasciando il pubblico senza fiato.

Reietti della bici, isolati, amatori? Cos’è lo Swatt Club, il team del tricolore Filippo Conca; Filippo Conca, che scalata da Campione d’Italia! Risale più di 600 posizioni nel ranking UCI ed è amatore…; Campionati Italiani cronometro 2025 ciclismo: risultati e classifica. Ganna domina, Pellizzari fuori dai 10.

Milan non completa la rimonta, troppa salita per Ganna! Filippo Conca è il nuovo Campione italiano, un corridore di una squadra non professionista - A vincere la nuova maglia tricolore è Filippo Conca, corridore di una squadra ... Scrive eurosport.it

Filippo Conca è il nuovo campione italiano: corre nello Swatt Club, un piccolo team nato da un blog - Filippo Conca ha battuto in volata Alessandro Covi: il 26enne di Lecco, ex Lotto e Q36. Come scrive msn.com