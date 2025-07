Mia madre è morta ma la percepisco ovunque Trovava divertenti anche le scoregge si spaccava dalle risate quando ne sentiva una | lo rivela Pedro Pascal

Pedro Pascal si confida in modo sincero e toccante, rivelando come il passare degli anni abbia arricchito la sua prospettiva sulla vita e sulla famiglia. Tra ricordi affettuosi e riflessioni profonde, emerge un uomo che, nonostante la riservatezza, condivide con coraggio le proprie emozioni. Entrare nei cinquanta lo ha fatto sentire più...

Pedro Pascal si è messo a nudo in un’intervista per il nuovo numero di Vanity Fair nella quale ha parlato anche sulla sua vita privata, argomento di cui è notoriamente molto schivo. Sul rapporto con la famiglia e gli amici dice: “Tutti si sono presi cura di me, ben oltre i miei trent’anni. Sono stato circondato da angeli”. “Entrare nei quaranta mi aveva fatto sentire adulto e forte. – ha detto- Nei cinquanta invece mi sono sentito molto più vulnerabile. Soprattutto ora che sto avendo questo successo: che cosa ridicola per un uomo di cinquant’anni avere tutta questa attenzione. È proprio questo che scatena la mia insicurezza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia madre è morta, ma la percepisco ovunque. Trovava divertenti anche le scoregge, si spaccava dalle risate quando ne sentiva una”: lo rivela Pedro Pascal

In questa notizia si parla di: madre - morta - percepisco - trovava

Bimba di 6 anni non va a scuola, maestre danno l’allarme: vegliava la madre morta in casa da ore - Una tragica scoperta ha sconvolto Trieste, dove una bambina di 6 anni è stata trovata in lacrime accanto alla madre, morta da ore.

Il Presidente del Consiglio dimostra che si può essere leader e madre allo stesso tempo, anche durante il G7. La sinistra, sempre più disperata, arriva perfino a strumentalizzare la presenza della figlia per meri attacchi ideologici. Furfaro, che bassezza. Vai su Facebook

“Mia madre è morta, ma la percepisco ovunque. Trovava divertenti anche le scoregge, si spaccava dalle…; La madre lo trova morto a 35 anni; Nasconde per anni la madre morta nel freezer: l'ennesimo caso a Cagliari.

Roma, identificata la donna trovata morta a Villa Pamphili con la figlia: è caccia al killer - Una svolta importante potrebbe portare all'individuazione di chi ha ucciso la piccola, che presentava segni di strangolamento ed ematomi sul corpo nonche un recente denutrimento ... Scrive msn.com

Roma: bimba morta con madre a Villa Pamphili, ipotesi strangolamento - Il Mattino - (LaPresse) Potrebbe essere stata strangolata la neonata trovata morta insieme alla madre sabato pomeriggio a Villa Pamphili a Roma. Come scrive ilmattino.it