Russia e Azerbaijan crisi senza precedenti | morti due azeri in carcere giornalisti russi

Le tensioni tra Russia e Azerbaigian hanno raggiunto un livello senza precedenti, segnato da morti in carcere e un'escalation diplomatica drammatica. Dopo mesi di rapporti tesi, il 27 giugno a Ekaterinburg, un'operazione di polizia ha scatenato una crisi che mette in discussione anni di alleanze strategiche. Questa escalation rischia di ridefinire gli equilibri nella regione e di aprire una nuova fase di instabilitĂ .

Dopo mesi di rapporti tesi, le relazioni tra Russia e Azerbaijan sono drammaticamente precipitate in quella che sembra essere, a tutti gli effetti, la piĂą grande crisi diplomatica tra i due Paesi, fino a poco tempo fa partner strategici e soprattutto economici. Tutto è cominciato il 27 giugno scorso nella cittĂ russa di Ekaterinburg, quando nel corso di un raid della polizia due cittadini azeri con passaporto russo hanno perso la vita in circostanze ancora poco chiare, mentre altre persone sono state detenute. L'operazione della polizia era finalizzata a indagare sui responsabili di una serie di omicidi e rapimenti avvenuti tra il 2001 e il 2011 e avrebbe riguardato almeno 9 persone, tutte di etnia azera, tra cui Gusejn e Zijaddin Safarov, due fratelli che in seguito all'intervento degli agenti, sarebbero morti per arresto cardiaco, mentre un terzo uomo e fratello dei due, Kamal Safarov, sarebbe ora in rianimazione.