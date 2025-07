Francesca Deidda il marito Igor Sollai condannato all' ergastolo per omicidio | confermate tutte le aggravanti

La vicenda di Francesca Deidda e Igor Sollai desta profonda attenzione, con un esito giudiziario che sottolinea la severità della giustizia. La Corte d'assise di Cagliari ha infatti confermato tutte le aggravanti nel caso di Sollai, condannandolo all'ergastolo senza sconti, con un anno di isolamento diurno. Una sentenza che riflette la fermezza del sistema giudiziario nel perseguire la verità e la giustizia.

Nessuno sconto: ergastolo con un anno di isolamento diurno. È la condanna inflitta dalla Corte d'assise di Cagliari nei confronti di Igor Sollai, il 43enne in carcere con le accuse di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Francesca Deidda, il marito Igor Sollai condannato all'ergastolo per omicidio: confermate tutte le aggravanti

Omicidio Francesca Deidda, domani la sentenza per Igor Sollai Pm e parte civile chiedono l'ergastolo e l'isolamento diurno per il 44enne di San Sperate

