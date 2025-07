Sara Armella nel board dell’Icla l’accademia internazionale dei massimi esperti di diritto doganale

Sara Armella, avvocato di fama e stimata esperta di diritto doganale, è stata nominata Counselor del Board of Directors dell’International Customs Law Academy (ICLA). Questa prestigiosa nomina riconosce il suo impegno e le sue competenze nel settore, consolidando la sua posizione tra i massimi esperti a livello globale. Un traguardo che sottolinea l’eccellenza italiana nel panorama giuridico internazionale e apre nuove prospettive di collaborazione e innovazione nel diritto doganale.

L’avvocato Sara Armella è stata nominata Counselor del Board of Directors dell’International Customs Law Academy (Icla), prestigiosa accademia internazionale che riunisce i massimi esperti di diritto doganale a livello globale. La nomina rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno e la competenza di Sara Armella in ambito giuridico e accademico, con particolare riferimento alle materie doganali e al commercio internazionale. L’International Customs Law Academy è un’associazione internazionale, privata e senza scopo di lucro, che riunisce giuristi di riconosciuta esperienza e autore di pubblicazioni scientifiche nel campo del diritto doganale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it