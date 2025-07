È instagrammabile dunque lo ordino Una nuova ricerca svela come i giovani scelgono gli alcolici da bere e fotografare

Una nuova ricerca rivela come i giovani under 27 siano sempre più attratti da alcolici Instagrammabili, preferendo alternative no-low e praticando lo zebra striping per distinguersi. La loro scelta di bere si evolve, puntando sul piacere e sulla condivisione online. Scopriamo insieme le tendenze che stanno rivoluzionando il modo di vivere e condividere il consumo di alcol tra i più giovani.

Gli under 27 sono aperti alle alternative no-low, praticano lo zebra striping e consumano soprattutto per piacere online. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “È instagrammabile dunque lo ordino”. Una nuova ricerca svela come i giovani scelgono gli alcolici da bere (e fotografare)

In questa notizia si parla di: instagrammabile - ordino - ricerca - svela

Il podargo è l’uccello più fotogenico (e instagrammabile) al mondo: lo dice una ricerca - Corriere della Sera - Secondo una ricerca tedesca, che ha analizzato oltre 27mila immagini su Instagram e le loro interazioni, questo uccello notturno simile a un gufo è il più «instagrammabile» di Redazione Tecnologia ... Scrive corriere.it

OpenAI svela SearchGpt, il motore di ricerca che usa l’IA (e che fa già errori) - Il nuovo motore di ricerca di OpenAI, potenziato dall’intelligenza artificiale, sfida Google e punta a un mercato che vale 300 miliardi di dollari. Segnala repubblica.it