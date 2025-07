Osimhen | Premier ancora nel mirino ma spunta l’ennesimo imprevisto per il Napoli

Il mercato del Napoli si infiamma con il futuro di Victor Osimhen ancora avvolto nel mistero. Dopo mesi di voci e trattative, l’attaccante nigeriano sembra essere in partenza, ma un nuovo imprevisto potrebbe cambiare le carte in tavola. La tifoseria è in attesa di sviluppi, consapevole che ogni mossa potrebbe influenzare non solo la stagione, ma anche il cuore dei supporter napoletani. La vicenda è destinata a riservare sorprese, e tutto è ancora da scrivere.

Victor Osimhen è in uscita ma il suo destino è ancora tutto da scrivere: il Napoli è in cerca di una soluzione Il Napoli ha acceso il motore del mercato e non sembra intenzionato a rallentare. L'idea è costruire una squadra solida, ambiziosa e pronta a competere su tutti i fronti. Ma tra una trattativa e l'altra, ecco riaffacciarsi un vecchio volto, uno di quelli che dividono, ormai da un pezzo, la piazza: Victor Osimhen è rientrato ufficialmente dal prestito al Galatasaray. E ora bisognerà capire cosa ne sarà di lui. Napoli, il mercato corre ma resta il nodo Osimhen. Mentre Napoli costruisce il futuro, il destino del bomber nigeriano Victor Osimhen resta un punto interrogativo ingombrante.

Gazzetta dello Sport: “Osimhen, fine corsa col Napoli: 75 milioni per voltare pagina. E un’estate tra Conte e Premier” - Se pensavate fosse amore, invece era solo un calesse di milioni e maschere a fatica indossate. La saga tra Victor Osimhen e il Napoli si avvicina alla conclusione, con 75 milioni pronti a voltare pagina.

Victor Osimhen è sempre al centro del mercato: dopo l'esperienza in Turchia, l’attaccante nigeriano farà ritorno al Napoli ma sarà solo di passaggio, dato che verrà venduto nel corso dell'estate. Su di lui c'era il forte interesse del Al Hilal di Inzaghi ma, nelle Vai su Facebook

Osimhen, ancora un rebus: spunta l'idea Esposito; Il Manchester United vuole Osimhen: per De Ketelaere è derby col City. E spunta Dybala…; Osimhen-Juventus, De Laurentiis spara alto! Ecco quanto chiede per trattare: la cifra.

Osimhen al Milan, esplode la bomba: l’annuncio è clamoroso! | Calciomercato - Per l'attacco del Milan spunta anche il nome di Victor Osimhen, in uscita dal Napoli in questa sessione estiva di calciomercato. msn.com scrive

GAZZETTA - Napoli, Osimhen da sempre vuole la Premier, per ora solo fumo di Londra - Il quotidiano Gazzetta dello Sport scrive dell'interesse per la Premier da parte dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen: "Ogni mattina, quando si sveglia, Victor Osimhen trova (virtualmente) sul co ... Come scrive napolimagazine.com