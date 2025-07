Florida bambina cade di 5 anni da quarto ponte della crociera Disney Dream di ritorno dalle Bahamas padre si tuffa in mare e la salva – VIDEO

Un drammatico episodio a bordo della Disney Dream: una bambina di 5 anni cade dal quarto ponte durante il viaggio di ritorno dalle Bahamas. Il padre, senza esitazione, si tuffa in mare per salvarla e insieme vengono recuperati da una barca di soccorso dopo circa dieci minuti di lotta contro le onde. Un momento di pura angoscia seguito da un lieto fine che dimostra il valore del coraggio e dell’amore familiare.

Padre e figlia sono stati tratti in salvo da una barca di recupero dopo aver trascorso circa 10 minuti in acqua Attimi di terrore e poi un lieto fine a bordo della Disney Dream, la nave da crociera della Disney Cruise Line che stava facendo ritorno a Fort Lauderdale, in Florida, dopo una trav.

