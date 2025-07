Allarme caldo nel weekend tornano i temporali | In arrivo correnti più fresche

L’anticiclone subtropicale, protagonista assoluto di questa calda estate a Bergamo e in tutta Italia, si indebolirà nel weekend, portando un’ondata di temporali e instabilità. Preparatevi a possibili rovesci improvvisi e grandinate, mentre le correnti fresche si affacciano all’orizzonte, promettendo una svolta climatica che cambierà le nostre giornate. Un vero e proprio allarme caldo, ma anche un'occasione per rinfrescarsi e godersi un clima più variabile.

Bergamo. A Bergamo come in tutta Italia si vivono giornate di caldo torrido, ma nel weekend potrebbe arrivare una svolta, con l’arrivo correnti più fresche, che porteranno però grande instabilità. Tradotto: temporali che potrebbero abbattersi sulla Bergamasca e non solo. “L’anticiclone subtropicale è stato protagonista assoluto di questo inizio d’estate 2025, ma a partire dal weekend si indebolirà in maniera significativa, lasciando spazio ad una vasta ed energica circolazione depressionaria che, dai Paesi nordici, si estenderà fino al Mediterraneo centrale”, spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it