Francesca Deidda uccisa a martellate e nascosta in un borsone | ergastolo per il marito Igor Sollai

Un tragico mistero si è finalmente risolto a Cagliari, dove il marito di Francesca Deidda, Igor Sollai, condannato all'ergastolo con un anno di isolamento, ha confessato l'omicidio della moglie. La vicenda, avvolta nel dolore e nella suspense, ha portato alla luce un crimine efferato che scuote la comunità. La sentenza segna un importante passo verso la giustizia, ma lascia aperti interrogativi che meritano ancora risposta. Continua a leggere.

Ergastolo e un anno di isolamento per Igor Sollai. È questa la sentenza della Corte d'Assise di Cagliari per il camionista 43enne che, dopo aver negato per mesi, aveva confessato l'omicidio della moglie, Francesca Deidda, 42 anni. La donna era stata uccisa a martellate nella loro casa di San Sperate il 10 maggio dello scorso anno e nascosta in un borsone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: francesca - deidda - uccisa - martellate

Francesca Deidda, il marito Igor Sollai condannato all'ergastolo per omicidio: confermate tutte le aggravanti - La vicenda di Francesca Deidda e Igor Sollai desta profonda attenzione, con un esito giudiziario che sottolinea la severità della giustizia.

Francesca Deidda, uccisa a martellate e nascosta in un borsone: ergastolo per il marito Igor Sollai; Francesca Deidda, il marito confessa di averla uccisa a martellate: “Mi sembra impossibile”; Francesca Deidda ha provato a difendersi dalla furia del marito.

Francesca Deidda, uccisa a martellate e nascosta in un borsone: ergastolo per il marito Igor Sollai - È questa la sentenza della Corte d'Assise di Cagliari per il camionista 43enne che, dopo aver negato ... Da fanpage.it

Igor Sollai condannato all'ergastolo, ha ucciso la moglie Francesca Deidda e poi l'ha chiusa in un borsone - E' la condanna inflitta dalla Corte d'assise di Cagliari nei confronti di ... Scrive ilmessaggero.it