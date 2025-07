L’incontro tra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV | al centro dei colloqui la guerra in Ucraina e la situazione a Gaza

Un incontro di grande rilevanza tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e Papa Leone XIV, al centro dei quali le tensioni globali in Ucraina e Gaza. Il primo faccia a faccia ufficiale con il nuovo Pontefice, iniziato alle 11:30 nel Palazzo Apostolico, ha segnato un momento cruciale per il dialogo internazionale. Dopo l'incontro, il sottosegretario Mantovano ha accompagnato Meloni in Vaticano, evidenziando l’importanza di queste conversazioni...

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata ricevuta in udienza ufficiale da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico in Vaticano. L’incontro, iniziato alle 11:30, è il primo faccia a faccia formale tra la premier e il nuovo Pontefice, eletto lo scorso 8 maggio. Sul tavolo dell’incontro tematiche internazionali, in particolare la guerra in Ucraina e la crisi umanitaria a Gaza. Il sottosegretario Mantovano con Meloni in Vaticano, dopo incontro con Parolin. Secondo quanto riferisce Repubblica la presidente del Consiglio sarĂ accompagnata dal sottosegretario Alfredo Mantovano e subito dopo è previsto anche un incontro con il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: incontro - giorgia - meloni - papa

Dazi, incontro Meloni-Vance-von der Leyen a Chigi. Il vice di Trump: “Giorgia sarà la pontiera tra Ue e Usa” - A due giorni dall’esclusione dal vertice dei “volenterosi” a Tirana, Giorgia Meloni ottiene una prima rivincita diplomatica.

Giorgia Meloni domani sarĂ da Papa Leone XIV. L'incontro senza la stampa Vai su X

Giorgia Meloni domani da Papa Leone https://www.corrierenazionale.net/2025/07/01/giorgia-meloni-domani-da-papa-leone/ Domani, mercoledì 2 luglio 2025, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ricevuta in udienza da Sua Santità Papa Leone XIV Vai su Facebook

Meloni incontra Papa Leone XIV, prima udienza ufficiale: conflitti e temi etici in primo piano; Meloni incontra Papa Leone XIV, oggi udienza ufficiale in Vaticano; Giorgia Meloni incontrerĂ oggi Papa Leone XIV in Vaticano.

La premier Meloni in Vaticano per l'incontro con il Papa - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Vaticano dove, alle 11. msn.com scrive

L’incontro tra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV: al centro dei colloqui la guerra in Ucraina e la situazione a Gaza - Dopo l'appuntamento la premier, accompagnata dal sottosegretario Mantovano, incontrerà il segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin. Come scrive msn.com