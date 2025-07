Funerali di Luigi Tomasi il 4 luglio addio al sub trovato morto a Latina con una ferita alla testa

Il 4 luglio, amici, familiari e appassionati di pesca subacquea si uniranno per onorare Luigi Tomasi, scomparso tragicamente a Latina. La cerimonia funebre, prevista alle ore 15, sarà un momento di commozione e ricordo per celebrare la sua vita e il suo amore per il mare. Un addio che resterà nel cuore di tutti, ricordando il suo spirito libero e la passione che lo ha sempre accompagnato.

Amici, parenti e appassionati di pesca subacqua si riuniranno il 4 luglio per dare l'ultimo saluto a Luigi Tomasi. I funerali del sub morto a Latina sono in programma il 4 luglio alle ore 15. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: luglio - funerali - luigi - tomasi

Dopo quasi tre anni, sabato si terranno i funerali di Alice Neri: la sentenza attesa per il 23 luglio - Dopo quasi tre anni di dolore e attesa, sabato si terranno i funerali di Alice Neri a Ravarino, un momento di grande commozione per la comunità.

Funerali di Luigi Tomasi, il 4 luglio addio al sub trovato morto a Latina con una ferita alla testa; Troppe le cose che non tornano nella morte del sub Luigi Tomasi; Apnea fatale, il sub si era immerso in acque vietate.

Funerali di Luigi Tomasi, il 4 luglio addio al sub trovato morto a Latina con una ferita alla testa - Amici, parenti e appassionati di pesca subacqua si riuniranno il 4 luglio per dare l'ultimo saluto a Luigi Tomasi ... Riporta fanpage.it

Luigi Tomasi, sub morto mentre pesca: ferite su testa e torace. Caccia al pirata del mare - Una persona molto riservata, tanto da non avere nessun profilo social, e di una gentilezza di altri tempi. Secondo ilmattino.it