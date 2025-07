AEW | Tony Khan conferma il ritorno a Wembley nel 2026

L’attesa è finita: Tony Khan ha ufficialmente annunciato il ritorno di All In a Wembley nel 2026, segnando un altro capitolo epico nella storia della AEW. Mentre il 2025 sarà dedicato all’evento più grande mai organizzato negli Stati Uniti, il desiderio di rivivere l’emozione nel Regno Unito non si spegne. E così, l’appuntamento con il pubblico britannico è solo rimandato: il grande show torna in scena nel 2026.

Si avvicina l’appuntamento con All In Texas, che si preannuncia il più grande evento organizzato dalla AEW sul suolo statunitense. Per questo 2025, dunque, niente trasferta nel Regno Unito, ma la cosa è solo rimandata. Il Presidente AEW, infatti, ha confermato che All In tornerà di scena in UK il prossimo anno. Wembley 2026. Parlando ai microfoni del “Rich Eisen Show”, Tony Khan ha confermato che All In tornerà a svolgersi nel Regno Unito il prossimo anno. Il mercato britannico continuare essere sfruttato dalla federazione per l’organizzazione di grandi eventi. Quest’anno sarà la volta del Texas, complice anche il fatto che Wembley era già stato prenotato da tempo dai Coldplay per un loro concerto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan conferma il ritorno a Wembley nel 2026

