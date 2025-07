Fine vita ok al testo del governo in commissione il no delle opposizioni e il silenzio dei cattolici del Pd

La decisione della Commissione Sanità del Senato di approvare il disegno di legge sul fine vita segna un passo importante nel panorama politico italiano. Mentre la maggioranza esprime soddisfazione per un testo equilibrato, le opposizioni e il silenzio dei cattolici del PD alimentano il dibattito pubblico. Ora, l’attenzione si sposta sull’aula, dove il provvedimento sarà discusso il 17 luglio. La sfida è tutta da affrontare: la società si interroga su quali siano i limiti e le opportunità di questa delicata legge.

Via libera dalla Commissione Sanità del Senato al disegno di legge del governo sul fine vita. Le opposizioni hanno votato contro. Il provvedimento andrà in aula, a Palazzo Madama il 17 luglio. Il testo comincia quindi l’iter nelle due commissioni di merito e il termine per gli emendamenti è stato fissato all’8 luglio. La maggioranza: “Una legge sul fine vita equilibrata”. “Il testo sul fine vita proposto dalla maggioranza e adottato oggi dalle commissioni giustizia e affari sociali del Senato, con il voto contrario delle opposizioni, è un testo equilibrato ed emendabile nel dibattito parlamentare, come è giusto che sia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fine vita, ok al testo del governo in commissione, il no delle opposizioni e il silenzio dei cattolici del Pd

