Lorenzo Spolverato con un’altra donna | la situazione sfugge di mano

Lorenzo Spolverato dopo Shaila Gatta sembra voler andare avanti con un’altra donna, almeno questo è ciò che si percepisce in queste ultime ore. I fan, che hanno sostenuto la coppia degli Shailenzo durante il Grande Fratello, sono in delirio. Tra accuse, fatte da chi non accetta la fine di questa relazione, e giustificazioni, ciò che sta accadendo è surreale. I fan, a detta di molti utenti sui social network, starebbe decisamente esagerando. Sembra proprio che il pubblico che segue entrambi non voglia proprio farsene una ragione e la situazione sta decisamente sfuggendo di mano. Ma vediamo insieme cosa sta accadendo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com