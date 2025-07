Trasportavano clandestini in Italia passeur arrestati in Germania

Una rete ben orchestrata di traffico di clandestini in Italia è stata smantellata grazie all’arresto di passeur in Germania. Le indagini hanno portato all’individuazione di un’articolata organizzazione criminale, con base nel cuore della Germania, che sfruttava strutture ricettive in Friuli Venezia Giulia per il trasferimento e l’accoglienza irregolare. Un’operazione che dimostra ancora una volta come la lotta al crimine transnazionale richieda sinergie e determinazione.

E' stata individuata un'articolata organizzazione criminale con base in Germania, che utilizzava strutture ricettive in Friuli Venezia Giulia.

