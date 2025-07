Lo sfogo della figlia di Claudio Donnaloia il diportista di Taranto morto in mare | Quanta ipocrisia e saccenza che disgusto

Lo sfogo della figlia di Claudio Donnaloia, il diportista di Taranto scomparso in mare, scuote il web: tra dolore e rabbia, denuncia ipocrisia e superficialità che emergono dalle polemiche. Mentre il suo cuore è in frantumi, si chiede come sia possibile assistere a tanta saccenza e giudizi affrettati. È il momento di riflettere prima di quel che diciamo e facciamo, perché dietro ogni tragedia c’è sempre una storia di umanità da rispettare.

A seguito del ritrovamento del corpo di Claudio Donnaloia e mentre le ricerche degli altri tre dispersi sono ancora in corso, c’è già un clima di polemiche e accuse che aleggia intorno alla tragedia che ha coinvolto i quattro diportisti di Taranto. A denunciarlo è la figlia dell’unico uomo fin qui ritrovato, che ha affidato ad un post sui social il suo sfogo: «Quante cavolate ho dovuto leggere, quanta ipocrisia, quanta saccenza, tutti lupi di mare pronti a sparare sentenze, tutti esperti, privi di empatia e rispetto. Che disgusto». Aggiunge la figlia in un messaggio che è anche un saluto al padre: «Continuavo a guardare il mare nella speranza di vedervi rientrare, il mare che è sempre stato la mia cura è diventato improvvisamente il mio veleno. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: claudio - donnaloia - taranto - sfogo

Trovato morto uno dei quattro dispersi, la vittima è Claudio Donnaloia - Tragedia a Taranto: è stato identificato il corpo di Claudio Donnaloia, uno dei quattro dispersi durante un'escursione in mare.

Luca Salatino si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social. Il messaggio rivolto a chi “si è allontanato” da lui. Vai su Facebook

Lo sfogo della figlia di Claudio Donnaloia, il diportista di Taranto morto in mare: «Quanta ipocrisia e saccenza, che disgusto; Che disgusto, privi di empatia e rispetto: la rabbia della figlia di Claudio Donnaloia, morto in mare. Ancora tre dispersi; Dispersi in mare: il dolore di Simona, figlia di Claudio.

Dispersi in mare, Donnaloia morto per annegamento - La conferma dal medico legale dopo l'esame sul corpo dell'unico ritrovato dei quattro diportisti dispersi nelle acque del Golfo. Segnala rainews.it

Dispersi in mare a Taranto, corpo recuperato è di Claudio Donnaloia: proseguono ricerche degli altri 3 uomini - È di Claudio Donnaloia, 73 anni, il corpo ritrovato nel pomeriggio di lunedì 30 giugno da un pattugliatore della Guardia di Finanza a 14 miglia al largo ... fanpage.it scrive