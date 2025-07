Powerbank Anker richiamati per rischio incendio | i modelli coinvolti

Attenzione: i powerbank Anker coinvolti nel richiamo mondiale rappresentano un rischio reale di incendio. La multinazionale ha ritirato sei modelli di batterie portatili a causa di difetti che potrebbero causare incendi improvvisi, coinvolgendo milioni di unità . È fondamentale verificare subito il proprio dispositivo visitando il sito ufficiale dell’azienda, per garantire la sicurezza e prevenire spiacevoli incidenti. Restate aggiornati e agite prontamente per proteggere voi e i vostri cari.

Powerbank a rischio incendio ritirate dal mercato in tutto il mondo. La multinazionale Anker ha richiamato sei modelli di batterie portatili per difetti rilevati sui dispositivi, perché potrebbero sviluppare incendi. L’avviso estende a tutto il mondo il programma di richiamo volontario avviato negli Stati Uniti due settimane prima e interessa milioni di unità di ricarica. L’azienda ha comunicato ai propri clienti di verificare sul proprio sito se il proprio dispositivo è tra i modelli inclusi nel richiamo, attraverso il numero di serie. Inserendo la prova d’acquisto sarà possibile ricevere il rimborso o la sostituzione del powerbank. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Powerbank Anker richiamati per rischio incendio: i modelli coinvolti

Anker avvia richiamo mondiale di power bank per rischio surriscaldamento. In Italia coinvolti 3 modelli: A1647 (20.000mAh, 22.5W) A1681 (20K, 30W, cavo USB-C/Lightning) A1689 (20K, 30W, cavo USB-C) Difetti nelle batterie al litio potrebbero causar Vai su X

