I batteri che puoi incontrare nell’acqua della piscina

L’estate romana invita a rinfrescarsi nelle piscine, ma attenzione ai batteri nascosti! Mentre ci godiamo il relax, non sempre siamo consapevoli dei pericoli invisibili che possono compromettere la nostra salute. Tra questi, il Cryptosporidium si distingue come uno dei più insidiosi, resistente e difficile da eliminare. Scopriamo insieme quali batteri e parassiti potrebbero incontrarci nelle acque della piscina e come proteggerci. Perché conoscere i rischi è il primo passo per un’estate sicura e divertente.

Roma, 2 luglio 2025 - Con il caldo dell'estate non c'è niente di più piacevole di trovare refrigerio in piscina. Tuttavia - in pochi ne sono consapevoli - questi ambienti nascondono potenziali minacce microscopiche: batteri, virus e parassiti che possono causare fastidiose - e a volte serie - infezioni. Secondo Bbc News, uno dei principali responsabili delle malattie legate all’acqua delle piscine è il Cryptosporidium, un parassita resistente al cloro che, secondo i dati raccolti negli ultimi 25 anni in Inghilterra e Galles, è la causa più comune di focolai di malattie intestinali trasmesse dall’acqua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I batteri che puoi incontrare nell’acqua della piscina

