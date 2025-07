Specializzazione sostegno Indire 2025 | le FAQ ufficiali su percorsi esami in presenza e crediti

Se sei un docente interessato alla specializzazione sostegno Indire 2025, le FAQ ufficiali ti guideranno tra percorsi, esami in presenza e crediti formativi. Con l'avvio dei corsi a luglio, scoprirai come organizzare al meglio il tuo percorso formativo, garantendo qualità didattica e crescita professionale. Non perdere l’occasione di approfondire tutte le novità e i dettagli pratici: ecco tutto quello che devi sapere per affrontare con successo il percorso di specializzazione.

Nel mese di luglio prenderanno il via i corsi Indire per il sostegno previsti dal DL 712024, rivolti ai triennalisti e ai docenti con titolo estero. Le attività formative saranno distribuite nei mesi estivi e autunnali, con lezioni nei weekend e esami in presenza. Obiettivo: specializzazione e qualità didattica, con attenzione agli aspetti organizzativi Sostegno: . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: sostegno - specializzazione - indire - esami

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE/Università : costi a carico dei docenti, si pagherà anche iscrizione, esame finale e certificato? - Mancano pochi passaggi da parte di INDIRE e delle università per avviare i percorsi di specializzazione per i docenti di sostegno, in base ai decreti d.

INDIRE ha dato il via alla selezione per l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno destinati a chi ha maturato almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi 5 anni, anche non continuativi. ? Percorsi online, con 40 CFU, esami finali, P Vai su Facebook

Percorsi sostegno Indire triennalisti: Graduatoria, esami in presenza in sedi comunicate venti giorni prima, titolo rilasciato. LE FAQ Vai su X

Corsi sostegno INDIRE 2025, ecco le FAQ ufficiali: il punto su sedi, esami, corsi a luglio e agosto. RISPOSTE; Corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per chi ha almeno tre anni di servizio, domande fino all'8 luglio; Percorsi sostegno Indire triennalisti: Graduatoria, esami in presenza in sedi comunicate venti giorni prima, titolo rilasciato. LE FAQ.

Corsi sostegno INDIRE 2025, ecco le FAQ ufficiali: il punto su sedi, esami, corsi a luglio e agosto. RISPOSTE - 6 e 7 del DL 71/2024 riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio sostegno nel grado richiesto negli ... Scrive orizzontescuola.it

Corsi INDIRE, ecco le FAQ ufficiali: il punto su sedi, esami, didattica e non solo. QUESTION TIME con Bruni. LIVE Martedì 1 luglio alle 14:30 - La scorsa settimana, INDIRE ha pubblicato gli avvisi per le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte ai docenti triennalisti che intendono ottenere la r ... Come scrive orizzontescuola.it