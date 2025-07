Da Firenze alla Tunisia | concerto speciale dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Da Firenze alla Tunisia, un ponte musicale che unisce culture e cuori. Il 12 luglio, all’anfiteatro romano di El Jem, l’Orchestra da Camera Fiorentina offrirà un concerto indimenticabile, simbolo di amicizia e dialogo tra due terre ricche di storia. Un evento straordinario che va oltre la musica, diventando un gesto di speranza e unità. Un’iniziativa che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti.

Firenze, 2 luglio 2025 - Da Firenze alla Tunisia. L'appuntamento è all’anfiteatro romano di El Jem patrimonio dell’umanità e simbolo di una Tunisia che custodisce con orgoglio la sua storia millenaria: si terrà il 12 luglio questo evento di straordinaria rilevanza artistica e simbolica. Un concerto, certo. Ma molto più di questo: una dichiarazione di amicizia, un atto di diplomazia culturale, una serata che intende scrivere una pagina nuova nel dialogo tra le sponde del Mediterraneo. Promotore e anima dell’iniziativa è ancora una volta Gualserio Zamperini console onorario generale della Tunisia a Firenze, instancabile tessitore di relazioni culturali tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Firenze alla Tunisia: concerto speciale dell’Orchestra da Camera Fiorentina

