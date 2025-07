Fedez e il divorzio da Chiara Ferragni | Una bomba atomica La mia vita passata? Provo repulsione E ai miei figli ho dovuto spiegare la separazione

Fedez si apre con coraggio sulla sua dolorosa separazione da Chiara Ferragni, un evento che ha scosso la sua vita e quella dei suoi figli. Tra momenti di riflessione e sfide quotidiane, il rapper rivela il peso emotivo di questa esperienza, fatica e introspezione, in un viaggio personale che mette in luce le complessità di una rottura pubblica e delle sue conseguenze profonde. Non è mancata, ovviamente,...

«Ho la repulsione per la mia vita passata. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla ». Nel corso della sua 24 ore con il creator Gabriele Vagnato, Fedez si è confessato apertamente ripercorrendo il divorzio da Chiara Ferragni e raccontando della difficoltĂ di abituarsi alla sua nuova quotidianitĂ , in cui «ho dei giorni prestabiliti» per vedere i figli Leone e Vittoria. Non è mancata, ovviamente, l’ennesima smentita al presunto flirt con la cantante Clara. Il divorzio da Chiara Ferragni: «Non voglio piĂą recitare da ragazzo perfetto». Una separazione difficile e dolorosa, quella dei Ferragnez, che ha spaccato a metĂ la coppia co piĂą eco mediatica di tutta Italia: «Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki». 🔗 Leggi su Open.online

