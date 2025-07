Aerotaxi evasione da 2 milioni di euro a Napoli | Non pagavano l’imposta ambientale Oltre 100 società individuate dalla Guardia di finanza

Un'indagine della Guardia di Finanza ha scoperto un’evasione fiscale da oltre 2 milioni di euro nel settore degli aerotaxi a Napoli. Sono 134 società straniere coinvolte, che dal 2020 al 2023 non hanno versato l’imposta ambientale sui voli privati da e per Capodichino, evitando un debito con lo Stato di oltre 1,5 milioni di euro più sanzioni del 30%. Una vicenda che solleva importanti questioni sulla trasparenza e il rispetto delle normative internazionali.

Un debito di oltre 1,5 milioni di euro con lo Stato, a cui si aggiunge il 30% di sanzione amministrativa per non aver versato gli importi dovuti. Sono 134 società straniere, specializzate nel servizio di aerotaxi privato da e per l’aeroporto napoletano di Capodichino, che non hanno versato l’imposta «ambientale» sui voli privati tra il 2020 e il 2023 per una cifra complessiva superiore ai 2 milioni di euro. Alcune delle società – spiega in un comunicato la Guardia di finanza che ha coordinato l’indagine – avrebbero già sanato la loro posizione con il fisco. La contestazione della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Open.online