Schengen in crisi Così riappaiono le frontiere in Europa

Dopo trent’anni di libera circolazione, il sistema di Schengen si trova ora in crisi, con frontiere riaperte e controlli rafforzati che mettono in discussione i principi fondamentali dell’Unione. La domanda è: quanto ancora può resistere questa pietra miliare dell’integrazione europea? È un momento cruciale per riflettere sul futuro di un continente che, tra sfide e tensioni, cerca di preservare la propria identità e unità.

Che cosa rimane di Schengen, trent'anni dopo? Oggi l'esperimento sembra in crisi: almeno undici paesi dell'Unione europea (più la Norvegia) hanno reintrodotto controlli alle frontiere interne, ufficialmente per "motivi di sicurezza", ma nella sostanza per contenere i flussi migratori e per rispondere alle pressioni elettorali interne. La libertà di movimento è diventata negoziabile, con ripercussioni anche sul principio fondativo dell'Unione come spazio senza barriere. L'ultima a chiudere le porte è la Polonia, dove il premier Donald Tusk ha annunciato ieri il ripristino dei controlli alle frontiere con Germania e Lituania, a partire dal 7 luglio.

