Polestar Charge supera il milione di punti di ricarica pubblici in Europa

Polestar Charge raggiunge un traguardo storico, superando il milione di punti di ricarica pubblici in Europa. Questa espansione strategica conferma l’impegno del brand verso una mobilità più sostenibile e accessibile, offrendo una rete capillare e facilmente consultabile tramite un’unica piattaforma digitale. In Italia, gli utenti possono contare su […], aprendo nuove prospettive per la mobilità elettrica nel nostro paese.

(Adnkronos) – Polestar compie un importante passo nella transizione verso la mobilità elettrica espandendo il servizio Polestar Charge a oltre 1 milione di punti di ricarica pubblici in Europa. Una soglia simbolica, che consolida la rete come una delle più capillari del continente, accessibile comodamente da un’unica piattaforma digitale. In Italia, gli utenti possono contare su . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: polestar - charge - milione - punti

Polestar Charge supera il milione di punti di ricarica pubblici in Europa; Polestar Charge supera 1 milione di punti di ricarica in Europa; Nuovo Opel Frontera: il nuovo SUV elettrificato spazioso, versatile e accessibile.

Polestar Charge supera il milione di punti di ricarica pubblici in Europa - Polestar compie un importante passo nella transizione verso la mobilità elettrica espandendo il servizio Polestar Charge a oltre 1 milione di punti di ricarica pubblici in Europa. Riporta msn.com

Polestar Charge supera 1 milione di punti di ricarica in Europa - Polestar Charge supera 1 milione di punti di ricarica in Europa, con vantaggi esclusivi per gli utenti italiani e tecnologia Plug & Charge ... Secondo msn.com