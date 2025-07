Niente tregua dal caldo per l' Italia | bollino rosso domani in 18 città quali sono

L’Italia è sotto un’onda di calore senza sosta, con il bollino rosso che segnala livelli record di temperatura. Domani, 3 luglio, ben 18 città si troveranno a vivere le ore più torride, testimoniando un’estate davvero infuocata. La situazione si conferma critica, e le previsioni indicano che anche venerdì il caldo intensissimo continuerà a mettere a dura prova il nostro Paese. È fondamentale restare informati e adottare tutte le precauzioni necessarie.

Continua il caldo torrido che da giorni opprime l'Italia. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal Ministero della Salute, l'allerta di livello 3, la più elevata, riguarderà 18 città domani (come oggi) e addirittura 20 venerdì. "Bollino rosso", dunque, domani 3 luglio per Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. A queste 18 città dopodomani, venerdì 4, si aggiungeranno Pescara e Venezia. È poi emerso che le perdite economiche dovute a eventi estremi legati al clima e al meteo sono ammontate a poco più di 45 miliardi di euro nel 2023 per 38 Paesi europei, tra cui l'Ue e altri Paesi membri e cooperanti dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Niente tregua dal caldo per l'Italia: bollino rosso domani in 18 città, quali sono

