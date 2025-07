I Labubu hanno contagiato anche Marc Jacobs

I Labubu stanno conquistando ogni angolo della moda, e ora anche Marc Jacobs ne è vittima. La loro presenza è ormai irresistibile, capace di catturare l’attenzione anche del grande stilista mentre si apprestava a sfilare per la collezione Primavera/Estate 2026 alla New York Public Library. Un evento che dimostra come questi pupazzi colorati siano diventati un vero e proprio fenomeno di street style e cultura pop.

I Labubu sono ovunque. E non è un caso. Lo sai tu, lo sappiamo noi, e chiaramente lo sa anche Marc Jacobs. Lunedì, mentre si dirigeva verso la sua sfilata per la collezione PrimaveraEstate 2026, il designer americano è arrivato alla New York Public Library stringendo una grande Hermès Birkin 40 nera. Di solito, questo basterebbe già a catturare la nostra attenzione. Ma stavolta, a rubare la scena è stato il suo Labubu – tenero e inquietante allo stesso tempo – che penzolava dalla borsa.

