Napoli oltre Lucca e Nunez si valuta anche Kean della Fiorentina

Il Napoli non si ferma: dopo aver puntato su Lucca e Nunez, la società sta valutando anche l’opzione Kean della Fiorentina, rafforzando così la propria rosa con un attaccante di livello internazionale. La strategia azzurra punta a una rosa competitiva e ricca di talento, pronta a sfidare ogni avversario. L’obiettivo è chiaro: conquistare il massimo risultato in questa stagione.

Non solo Lucca e Nunenz, il Napoli pensa anche a Kean Il Napoli continua sul mercato la ricerca del nuovo attaccante da affiancare a Lukaku, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, oltre Lucca e Nunez si valuta anche Kean della Fiorentina

In questa notizia si parla di: napoli - lucca - kean - oltre

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Nunez e Lucca: una scelta strategica fondamentale per la prossima stagione.

Tmw: “Oltre al Napoli anche Milan e Fiorentina (qualora andasse via Kean) sono interessate a Lucca dell’Udinese”. Vai su X

Non solo Nunez e Lucca per l'attacco del Napoli: spunta anche Kean Lo conferma Nicolò Schira nell'edizione odierna di Tuttosport. Il giocatore della Fiorentina, da ieri, può liberarsi per 52 milioni di euro grazie ad una clausola del suo contratto Il Napoli h Vai su Facebook

Napoli, caccia all’attaccante: tra Nunez e Lucca spunta anche Moise Kean; TS: “Il Napoli sonda Kean. Ma salvo assalti concreti Commisso spera di trattenerlo”; Napoli, spunta Moise Kean per l’attacco.

TMW - Napoli-Kean, il club azzurro ha effettuato un sondaggio - Tuttomercatoweb fa il punto della situazione sulle possibili trattative per l'acquisto dell'attaccante Moise Kean dalla Fiorentina, pista sondata anche dal Napoli: "Da ieri sono ufficialmente iniziate ... Secondo msn.com

TUTTOSPORT - Napoli, non solo Lucca e Nunez, spunta anche il nome di Kean per l'attacco - Per l'attacco del Napoli, si sta facendo sempre più insistente nelle ultime ore il nome di Moise Kean, goleador della Fiorentina. Segnala napolimagazine.com