Operatore Scolastico | tutto fermo in attesa del decreto

L’attesa per l’attuazione della figura dell’Operatore Scolastico si fa sempre più lunga. Prevista dal nuovo CCNL 2019/21 e ufficialmente inserita nel personale ATA, questa figura rappresenta una svolta importante per il comparto scolastico. Tuttavia, il decreto ministeriale attuativo manca all’appello, generando incertezza tra i lavoratori e rischiando di compromettere l’avvio del prossimo anno scolastico. Chi è davvero l’Operatore Scolastico e quale sarà il suo ruolo? È fondamentale chiarirlo per garantire un futuro più stabile e definito.

Operatore Scolastico: da settembre 2025 dovrebbe debuttare la nuova figura, ma è proprio cosi? - Da settembre 2025, il sistema scolastico italiano accoglierà ufficialmente la figura dell’Operatore Scolastico, introdotta dal CCNL 2019-2021.

Organici 2025/2026 personale Ata, pronto un decreto interministeriale atto a popolare area operatori scolastici evitando perdite di posto; Organici ATA 2026/27: 2.174 unità in meno, ma forse arriva l'operatore scolastico. Sindacati al Ministero l'11 marzo; Alcune faq per l'attribuzione delle posizioni economiche ATA.

Operatore scolastico profilo superiore al collaboratore ma con titolo inferiore. Necessario elenco per le certificazioni informatiche. Lettera - Inviata da Luigi Bruno, Fondatore e coordinatore del movimento EVOLUZIONE ATA - Riporta orizzontescuola.it

Operatore scolastico ATA: requisiti, stipendio, mansioni - Il nuovo contratto scuola – CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019 2021 (Pdf 2Mb) – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. Scrive ticonsiglio.com