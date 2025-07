Papa Leone XIV riceve Meloni | prove d’intesa su guerra temi etici e Ia

Nel cuore del Palazzo Apostolico, un incontro di grande rilevanza si è svolto tra Papa Leone XIV e Giorgia Meloni. Un faccia a faccia che, tra dialoghi su guerra, etica e intelligenza artificiale, potrebbe segnare un passo importante verso un'unità strategica in tempi di crisi globale. Ma quali sono le reali intenzioni di questa seduta? Scopriamolo insieme.

Palazzo apostolico si è reso teatro dell'incontro tra Papa Leone XIV e Giorgia Meloni. Santa Sede e Palazzo Chigi, Vaticano e Italia, si trovano vis à vis in colloquio per far fronte, con molta probabilità, ai difficili e precari equilibri geopolitici in corso nel mondo e alle difficili realtà che piegano la società.

