Napoli guasto alla Linea 1 | stop alla metro per più di un’ora

Questa mattina, la Linea 1 della metropolitana di Napoli ha subito un imprevisto che ha causato uno stop di oltre un’ora e mezza, lasciando molti pendolari a piedi e senza alternative immediate. Un inconveniente che ha messo in evidenza l'importanza di investire in infrastrutture più affidabili per garantire un servizio efficiente e puntuale. La situazione resta critica e gli utenti attendono rassicurazioni e interventi rapidi da parte dell’ANM.

Questa mattina la Linea 1 della metropolitana di Napoli ha subito uno stop di circa un'ora e mezza. Il servizio è stato completamente sospeso lungo l'intero percorso a causa di un problema tecnico, come comunicato dall'ANM agli utenti presenti nelle stazioni.

