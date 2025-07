Nudi alla meta | da Kyrgios a Douglas Costa gli atleti che sbarcano su OnlyFans

Da Kyrgios a Douglas Costa, sempre più atleti scelgono OnlyFans come nuova arena per esprimersi e guadagnare. Questa tendenza, in costante crescita, rivela un fenomeno sorprendente: molti di loro ottengono entrate ben superiori rispetto alle vittorie sul campo. Un cambiamento che sta rivoluzionando il modo di concepire il successo sportivo, con professionisti che abbracciano nuove opportunità di visibilità e profitto fuori dai tradizionali confini.

Sono ormai molti gli atleti presenti sulla piattaforma per contenuti per adulti. E molti di loro spesso guadagnano molto di più che gareggiando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nudi alla meta: da Kyrgios a Douglas Costa, gli atleti che sbarcano su OnlyFans

In questa notizia si parla di: atleti - nudi - meta - kyrgios

Nudi alla meta: da Kyrgios a Douglas Costa, gli atleti che sbarcano su OnlyFans Vai su X

Nudi alla meta: da Kyrgios a Douglas Costa, gli atleti che sbarcano su OnlyFans; Quanti milioni di Euro vince il campione del Mondiale per Club FIFA 2025: premi e soldi incassati da ogni squadra; Serie A Enilive 2025/26, il calendario completo.