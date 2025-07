Gaza Trump in tilt | Gli Usa avranno Striscia palestinesi felici altrove giornalista | Palestina è Stato sovrano? lui | No è sotto nostra autorità - VIDEO

Le parole di Donald Trump scuotono ancora una volta il panorama mediorientale: l’ex presidente statunitense ha affermato che Gaza, considerata senza sovranità, sarà conquistata dagli USA e i palestinesi trasferiti altrove in un luogo "bellissimo". Una frase che provoca sconcerto e solleva interrogativi sul futuro di questa regione già complessa. La comunità internazionale osserva con apprensione, mentre il mondo si interroga sulle implicazioni di questi audaci commenti.

Il presidente Usa continua a considerare Gaza come un territorio senza sovranità, tanto da dire che gli Stati Uniti la conquisteranno e trasferiranno i palestinesi in un altro posto "bellissimo" Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni choc sulla questione palestinese e sul conflitto in Medio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump in tilt: "Gli Usa avranno Striscia, palestinesi felici altrove", giornalista: "Palestina è Stato sovrano?", lui: "No, è sotto nostra autorità" - VIDEO

