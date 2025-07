Mal di testa sempre più frequenti poi ho iniziato a vedere doppio | per i medici avevo locchio pigro’ invece era un tumore al cervello | l’odissea di Hannah Lemanski

La storia di Hannah Lemanski è un drammatico esempio di come la malasanità possa nascondere tragedie invisibili. Dopo settimane di mal di testa e visione doppia, i medici di Middlesborough le hanno ripetutamente detto che non c’era nulla di grave, ignorando segnali vitali. Solo alla fine si è scoperto il tragico vero motivo: un tumore al cervello. Un monito potente sull’importanza di ascoltare e valutare ogni sintomo con attenzione.

I medici la rimandano a casa cinque volte dicendole che non è nulla, ma aveva un tumore al cervello. La tragica vicenda di "malasanità" è accaduta a Middlesborough in Inghilterra, dove Hannah Lemanski, una giovane paramedica sofferente di mal di testa e vista appannata, ha dovuto affrontare un'odissea di terribile disattenzione e non curanza dei medici. Tutto inizia con mal di testa sempre più frequente che la 24enne attribuisce alla stanchezza e ai turni di lavoro massacranti. La ragazza reputa che sia tutto normale, ma la situazione peggiora dopo poche settimane, quando sbucano altri sintomi come vomito e visione doppia.