Se state programmando un viaggio verso le incantevoli isole greche, attenzione: da ieri, il governo di Atene ha introdotto una nuova tassa di 20 euro per i passeggeri delle crociere che sbarcano a Mykonos e Santorini durante l’alta stagione. Una misura pensata per finanziare infrastrutture e promuovere un turismo più sostenibile. Questa novità sta già suscitando discussioni tra viaggiatori e operatori del settore, ma rappresenta anche un passo importante verso un turismo più responsabile.

Da ieri, martedì 1 luglio, è entrata in vigore la misura, decisa dal governo greco, che prevede una tassa per i passeggeri delle navi da crociera che attraccano nelle isole greche. In particolare, nel periodo dell’alta stagione (dal 1 giugno al 30 settembre) la tassa ammonta a 20 euro a passeggero per le mete gettonatissime di Mykonos e Santorini, nell’arcipelago delle Cicladi, e a 5 euro per le altre isole greche. Una mossa che si è resa necessaria per i numeri importanti. L’anno scorso, il numero di visitatori stranieri in Grecia ha raggiunto quota 40,7 milioni persone, segnando un aumento del 12,8% rispetto al 2023, stando ai dati della Banca di Grecia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sbarchi a Mykonos e Santorini? Paghi venti euro: al via la nuova tassa per finanziare infrastrutture e turismo

