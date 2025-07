Anas | nominati i nuovi direttori e responsabili delle strutture territoriali Francesco Ruocco in Puglia Provvedimento dell' amministratore delegato

Anas rafforza il suo impegno sul territorio con le nuove nomine di direttori e responsabili delle strutture territoriali, tra cui Francesco Ruocco in Puglia. Questa scelta strategica sottolinea la volontà di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Come dichiarato dall’Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme, “abbiamo scelto di affidarci a professionisti qualificati per garantire una gestione ancora più efficace e vicina alle esigenze locali”.

Di seguito un comunicato diffuso da Anas: L’Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), Claudio Andrea Gemme, ha nominato i nuovi Direttori e i Responsabili delle Strutture Territoriali.  “Siamo orgogliosi di queste nuove nomine, che rappresentano un passo significativo nel percorso di rafforzamento delle nostre strutture territoriali, ” ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas. “ Abbiamo scelto di affidarci alle nostre risorse interne, professionisti che hanno maturato una profonda conoscenza dell’azienda e delle sue dinamiche. Questo ci permette di avere figure che condividono pienamente il nostro know-how e la nostra visione strategica, garantendo un presidio capillare e una gestione efficace delle nostre infrastrutture sul territorio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Anas: nominati i nuovi direttori e responsabili delle strutture territoriali, Francesco Ruocco in Puglia Provvedimento dell'amministratore delegato

