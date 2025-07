Casa in Fiamme il trailer del film in sala dal 10 luglio

Preparati a vivere un’emozionante corsa contro il tempo con "Casa in Fiamme", il nuovo film di Dani de la Orden che arriverà nelle sale il 10 luglio. Un mix avvincente di suspense, emozioni e colpi di scena ti aspetta in questa produzione spagnola imperdibile. Non perdere l’occasione di scoprire cosa si cela dietro le fiamme e come i protagonisti affronteranno questa sfida estrema: il countdown è iniziato!

Movie Inspired ha diffuso il trailer di Casa in Fiamme, il nuovo film di Dani de la Orden che arriva nelle nostre sale il 10 luglio. Cosa sappiamo di Casa in Fiamme. Titolo originale: Casa en llamas. Regia: Dani de la Orden. Con: Emma Vilarasau, Enric Auquer, Maria Rodriguez Soto. Nazione: Spagna. Durata: 105 min. Data d’uscita: 10 luglio 2025. La trama di Casa in Fiamme. Montse e? molto emozionata perche? sta per trascorrere un fine settimana con tutta la famiglia nella sua casa di Cadaque?s, sulla Costa Brava. E? divorziata da diverso tempo, il suo ex ha una nuova compagna, i suoi figli sono cresciuti e vivono la loro vita senza prestarle alcuna attenzione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

