Mostra del Cinema di Venezia 2025 | perché non è più il tempo delle madrine

La Mostra del Cinema di Venezia 2025 segna una svolta epocale: non è più il tempo delle madrine tradizionali. La scelta coraggiosa di Emanuela Fanelli come conduttrice delle serate di apertura e chiusura riflette un Festival più inclusivo, moderno e all’avanguardia, in sintonia con i cambiamenti sociali e culturali dei nostri tempi. È l’inizio di un nuovo capitolo, dove autenticità e innovazione prevalgono sul passato.

