LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | Giannelli Nannucci Del Signore e la 4×100 sl mista a caccia di medaglie dalle 18.00

Benvenuti alla grande giornata di nuoto europeo junior 2025 in diretta! Alle 18:00, Giannelli Nannucci del Signore e la 4215100 sl mista sfideranno il cronometro alla ricerca di medaglie emozionanti. Restate con noi per aggiornamenti live, emozioni e record, perché questa sessione promette di regalare momenti indimenticabili ai tifosi italiani e non solo. Preparatevi a vivere ogni istante dell’azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50. Buongiorno agli amici di OA Sport. SarĂ un pomeriggio denso di gare con tanti azzurri in vasca anche il secondo degli Europei di Samorin in Slovacchia. Buione, infatti, pre prestazioni degli azzurri nella seconda sessione di batterie che si è tenuta questa mattina. Nei 100 farfalla donne miglior tempo per la polacca Flawia Kawzol con 58?90. Due le azzurre qualificate per le semifinali: Caterina Santambrogio, sesta con 1’00?15 e Giulia Diodati, sedicesima e ultima qualificata con 1’01?14. Nei 200 misti maschili molto bene gli azzurri alle spalle del leader, il russo Mikhail Schcherbakov, che ha fatto segnare il miglior tempo con 2’00?27. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: Giannelli, Nannucci, Del Signore e la 4Ă—100 sl mista a caccia di medaglie dalle 18.00

