Montemurlo una passione diventata lavoro | Sora Vassoia cerca il ricambio generazionale

Montemurlo (Prato), 2 luglio 2025 - Una vita passata a immaginare ricette e a rispecchiare la tradizione culinaria, a mettere a tavola a pranzo e cena, festivi e feriali, migliaia di clienti desiderosi di respirare un clima da pasto in famiglia. Una passione che si è addirittura trasformata in un marchio, ' Sora Vassoia ' per quel gesto caratteristico di portare da una stanza all'altra i vassoi con la pasta fatta a mano. Un gesto che ha poi dato il nome al ristorante di Oste, diventato punto di riferimento sul territorio. Tanti anni dopo, però, per Gianluca Menicacci e per la moglie Fiorenza è arrivato il momento della pensione, del ricambio generazionale, che però non potrà avvenire all'interno della famiglia.