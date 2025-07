Lo ha travolto in pieno Ha un malore per il caldo dramma in Italia | l’incidente è spaventoso

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Certaldo, in Toscana, sotto il caldo torrido che ha colpito l’Italia. Un malore improvviso ha fatto perdere il controllo di un'auto, investendo un operaio durante i lavori di manutenzione pubblica. La scena, drammatica e sconvolgente, mette in evidenza quanto le alte temperature possano avere conseguenze imprevedibili e pericolose. La vicenda ricorda quanto sia importante mantenere la massima attenzione anche in condizioni estreme.

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle 10:50, in via Toscana, nel comune di Certaldo, in provincia di Firenze. A causarlo sarebbe stato un malore improvviso che ha colpito il conducente di un' autovettura mentre era alla guida. L'uomo ha perso il controllo del mezzo, che ha finito per investire un operaio impegnato in lavori di manutenzione sull' illuminazione pubblica. Dopo l'impatto, l' auto si è ribaltata, creando ulteriore pericolo sia per il conducente che per i presenti. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo ed a supportare i soccorritori nelle operazioni di assistenza ai feriti.