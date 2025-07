Stellantis la Fiom | Allarmanti le parole di Imparato su Atessa | chiusura sarebbe devastante

Le parole di Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis, allarmano la Fiom-Cgil di Chieti: la possibile chiusura dello stabilimento di Atessa rappresenterebbe un colpo devastante per l’economia locale e per l’intera regione. In un contesto già fragile, si alza il rischio di perdere un pilastro dell’industria italiana, a meno che non si intervenga tempestivamente. La questione ora diventa urgente: quali azioni sono necessarie per salvare questo importante presidio industriale?

“Allarmanti”. Così la Fiom-Cgil di Chieti giudica le parole di Jean-Philippe Imparato, riportate da Ilfattoquotidiano.it, sulla possibilità che tra le fabbriche di Stellantis da chiudere ci sia quella di Atessa, in Abruzzo. Il responsabile Europa allargata della casa costruttirce ha spiegato che se entro fine anno non cambieranno le condizioni su costi energetici in Italia e normative europee sull’elettrico, si potrebbe decidere di fermare alcuni stabilimenti. E ha citato proprio quello di Atessa, dove il gruppo franco-italiano produce il Ducato. “Una dichiarazione grave e irresponsabile: lo stabilimento ex Sevel rappresenta circa il 50% della produzione italiana di Stellantis ed è l’unico sito dedicato ai veicoli commerciali leggeri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, la Fiom: “Allarmanti le parole di Imparato su Atessa: chiusura sarebbe devastante”

Stellantis, la Fiom: "Allarmanti le parole di Imparato su Atessa: chiusura sarebbe devastante"

