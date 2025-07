Creuza de mà | musica per cinema a carloforte dal 23 al 27 luglio

La Sardegna si prepara ad accogliere Creuza de Mà – Musica per Cinema, una manifestazione che trasforma Carloforte in un palcoscenico di emozioni dal 23 al 27 luglio. Tra proiezioni, concerti e incontri con grandi artisti, questa diciannovesima edizione promette di catturare il cuore degli appassionati di musica e cinema, offrendo un'esperienza indimenticabile nel suggestivo scenario dell’isola. Non perdere l'occasione di vivere questa straordinaria festa culturale!

La Sardegna si prepara ad accogliere una delle manifestazioni culturali più attese dell’estate, un evento che unisce musica e cinema in un contesto unico. La manifestazione, nota come Creuza de Mà – Musica per Cinema, rappresenta un punto di riferimento nel panorama festivaliero italiano, offrendo un programma ricco di proiezioni, concerti e incontri con personalità di rilievo del mondo artistico. La diciannovesima edizione si terrà dal 23 al 27 luglio a Carloforte, affascinante borgo dell’isola di San Pietro, situato nel sud della Sardegna. un festival tra musica e cinema: il cuore di creuza de mà. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Creuza de mà: musica per cinema a carloforte dal 23 al 27 luglio

