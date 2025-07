Saldi estivi 2025 Confesercenti | il 10% dei toscani ha già approfittato delle offerte

I saldi estivi 2025 sono già in pieno fermento, con il 10% dei toscani che ha già approfittato delle offerte in anticipo. Vendite promozionali, sconti web e offerte sui social anticipano l’inizio ufficiale, segnando un vero e proprio “assalto agli affari” che mobilita circa 700 milioni di euro in tutta Italia. Sei curioso di scoprire come questa tendenza possa influenzare le tue scelte d’acquisto?

Vendite promozionali, pre-Saldi, sconti web e offerte via social: il mercato annuncia, di fatto, l’avvio della stagione dei Saldi estivi, aggirando la data ufficiale fissata dalle normative. Un vero e proprio “assalto agli affari”, che anticipa circa 700 milioni di euro di acquisti in tutta Italia prima della data di avvio ufficiale delle vendite di fine stagione. È quanto stima Fismo Confesercenti sulla base di un’ indagine condotta da Ipsos sul fenomeno dei pre-Saldi. Saldi, spesa media di oltre 100 euro a testa. Il fenomeno è quanto mai esteso: a una settimana dall’inizio dei Saldi – al via il 5 luglio in tutte le regioni – oltre il 10% di consumatori toscani ha già approfittato delle offerte, spendendo in media circa più di 100 euro a testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Saldi estivi 2025, Confesercenti: il 10% dei toscani ha già approfittato delle offerte

In questa notizia si parla di: saldi - estivi - confesercenti - offerte

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Saldi estivi al via il 5 luglio nell’Isola. Confesercenti: «Molti hanno già anticipato, speso un terzo del giro d’affari» Vai su X

Saldi estivi 2025: Fismo Confesercenti-Ipsos, al via il 5 luglio ma tra pre-saldi e promozioni irregolari 6,5 milioni di italiani hanno già acquistato con lo sconto https://www.ilmetropolitano.it/2025/06/28/saldi-estivi-2025-fismo-confesercenti-ipsos-al-via-il-5-luglio- Vai su Facebook

Saldi estivi al via sabato: Ma le promozioni anticipate danneggiano il commercio; I piemontesi spenderanno 180 milioni. Scontrino medio a 140 euro. Ma dilagano gli sconti anticipati. Abbigliamento e accessori per il mare rimangono i preferiti dai consumatori. Il presidente Banchieri: Positiva la conferma del budget 2024, ma l'incertezza s; SALDI ESTIVI, CONFESERCENTI: ASPETTATIVE POSITIVE.

Saldi estivi al via sabato: "Ma le promozioni anticipate danneggiano il commercio" - Lucchi: "Mancano le regole per chi vende online, inoltre la data dovrebbe essere spostata in avanti, più verso un reale fine di stagione". Secondo msn.com

Confesercenti, 'i piemontesi spenderanno 180 milioni nei saldi' - I piemontesi spenderanno complessivamente per i saldi estivi, al via al 5 luglio per otto settimane, circa 180 milioni, per uno scontrino medio di 140 euro. Da msn.com