nba simone fontecchio riparte dai miami heat

Simone Fontecchio torna a scrivere il suo capitolo NBA, questa volta indossando la maglia dei Miami Heat. L’ala azzurra classe 1995 lascia Detroit Pistons in un movimentato scambio che vede protagonisti anche Duncan Robinson. Un’opportunità unica per il talento italiano di crescere sotto la guida di coach Spoelstra e Pat Riley, consolidando il suo ruolo nel massimo campionato statunitense. La nuova avventura di Fontecchio promette scintille e grandi successi.

Miami (Stati Uniti), 2 luglio 2025 – La carriera NBA di Simone Fontecchio ripartirĂ dai Miami Heat. Una notizia che ha iniziato a rimbalzare e a prendere corpo nella nottata italiana: l’ala azzurra classe 1995 lascia quindi i Detroit Pistons per approdare alla corte di coach Erik Spoelstra e Pat Riley, presidente operativo dei Miami Heat, che in questa sign and trade manderanno nella cittĂ dei motori Duncan Robinson, titolare di un nuovo contratto di tre stagioni da 48 milioni di dollari complessivi. Si chiude così, dopo due stagioni per certi versi opposte tra di loro, l’avventura in Michigan dell’azzurro: arrivato a Detroit nel febbraio 2024 dopo aver chiuso la sua prima avventura in NBA con gli Utah Jazz, Fontecchio ha infatti trovato spazi importanti sotto la gestione tecnica di coach Monty Williams, giocando per oltre 30 minuti a partita nelle prime 16 apparizioni in maglia Pistons, nelle quali ha segnato oltre 15 punti e raccolto 4 rimbalzi di media, con il 48% dal campo e il 42. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net