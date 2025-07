Morto sul lavoro sotto al caldo a Bologna fiori e lacrime per l’imprenditore edile Video

Un tragico incidente scuote Bologna: un imprenditore edile perde la vita sotto il caldo afoso, suscitando commozione e riflessione nella comunità. La commemorazione, tra fiori e lacrime, testimonia il dolore profondo per una perdita improvvisa che lascia un vuoto incolmabile. La sua storia ci ricorda l’importanza della sicurezza sul lavoro e il valore di ogni vita. La sua memoria resterà viva nelle nostre menti e nei nostri cuori.

San Lazzaro (Bologna), 2 luglio 2025 – Due grandi mazzi di fiori, una dell’amministrazione comunale e una dei parenti di Ait El Hajjam Brahim. Tantissime le persone che stamattina, su invito dell’Ucoii, hanno preso parte ad una commemorazione per l’imprenditore edile veneto e prioritario della Veneta Pavimenti sas, 48 anni di origine marocchina, morto improvvisamente lunedì poco prima dell’ora di pranzo mentre stava lavorando sotto al sole. Commemorazione solenne che Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, ha convocato proprio in quel cantiere della sanlazzarese via Kennedy dove lunedì il 48enne ha perso la vita, accasciandosi al suolo, mentre stava lavorando alla pavimentazione nel cantiere della nuova scuola media di San Lazzaro, il Campus Kid di via Kennedy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto sul lavoro sotto al caldo a Bologna, fiori e lacrime per l’imprenditore edile / Video

In questa notizia si parla di: morto - bologna - fiori - imprenditore

Trovato morto in casa a Bologna: mistero in via Zanolini - Un misterioso episodio ha scosso Bologna oggi: un uomo è stato trovato privo di vita in un appartamento di via Zanolini.

Morto sul lavoro sotto al caldo a Bologna, fiori e lacrime per l’imprenditore edile / Video; Bologna, imprenditore edile muore lavorando sotto il sole - LaPresse; BOLOGNA: Mazzi di fiori per il 19enne morto dopo una rissa.

Morto nel cantiere a Bologna, i testimoni: “Sentiva molto caldo, ha ripreso a lavorare ma poi è crollato” - Si indaga sulla morte di Ait El Hajjam Brahim, l'imprenditore edile di 47 anni morto lunedì 30 giugno dopo essersi sentito male mentre lavorava sotto ... Secondo fanpage.it

Morto nel cantiere: "Sentiva molto caldo, è caduto all’improvviso" - Disposta l’autopsia per fare luce sul decesso di Ait El Hajjam Brahim. Da msn.com