Adenomiosi che cos' è la patologia sorella dell' endometriosi e come funziona il nuovo protocollo che raddoppia le possibilità di gravidanza

L’adénomiosi, spesso definita la “sorella” dell’endometriosi, colpisce fino a 1 donna su 5 in età fertile in Italia, rappresentando una delle principali cause di fallimento nelle tecniche di PMA. Tuttavia, un innovativo protocollo presentato al 41° Congresso della Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia promette di raddoppiare le possibilità di gravidanza, spegnendo il fuoco ormonale alla radice della malattia. Scopri come funziona questa rivoluzione terapeutica.

In Italia colpisce fino a 1 donna su 5 in età fertile ed è una delle cause principali di fallimento nelle tecniche di PMA. Ma un nuovo protocollo, presentato al 41° Congresso della Società europea di Riproduzione umana ed embriologia, è in grado di «spegnere» il fuoco ormonale che alimenta la malattia e aumentare le chance. Ecco come funziona.

