Brando Ephrikian dopo la rottura da Raffaella Scuotto | Ho bisogno di rallentare mi allontanerò dai social

Dopo la recente rottura con Raffaella Scuotto, Brando Ephrikian decide di prendersi una pausa dai social per ritrovare sé stesso e riflettere. Una scelta che sorprende i fan, ma che testimonia l’importanza di dedicarsi al benessere personale in momenti delicati. Con questa decisione, Ephrikian ci ricorda quanto sia fondamentale ascoltare i propri bisogni e prendersi il tempo necessario per ricostruire se stessi. Continua a leggere.

Brando Ephrikian ha rotto il silenzio sulla rottura da Raffaella Scuotto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un messaggio su Instagram a poche ora dalla notizia, comunicata dall'ex corteggiatrice: "Ultimamente ho bisogno di rallentare, di lasciare andare il superfluo. Mi allontanerò dai social". 🔗 Leggi su Fanpage.it

brando - ephrikian - raffaella - scuotto

